Нэнси Пелоси в цветочном жакете, ее дочь – в белом платье: премьера документального фильма о спикере

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила премьеру документального фильма о ней — Pelosi In The House. Мероприятие состоялось в Национальном архивном музее в Вашингтоне.

Продюсером и режиссером фильма выступила ее дочь — Александра Пелоси, которая тоже присутствовала на премьере.

На мероприятии спикер появилась в черном топе, черных широких брюках и темно-синем жакете с цветным цветочным принтом и черными манжетами. Политик сделала себе аккуратную укладку, макияж с акцентом на помаде и украсила уши элегантными серьгами с синими и белыми камнями.

Нэнси Пелоси с дочерью / Фото: Associated Press

Александра выбрала для светского выхода белое платье и красный жакет. Губы она накрасила красной помадой, а в ушах были бриллиантовые серьги.

О фильме:

В ленте рассказывается о политической карьере Нэнси, ее пути к статусу первой женщины в должности спикера Палаты представителей США за всю историю страны, а также о ее работе в Конгрессе.

"На самом деле я не выбирала эту жизнь. Она выбрала меня", – говорит в трейлере Пелоси.

Напомним, недавно Нэнси Пелоси вместе с дочерью Александрой побывала на торжественном ужине в Белом доме. Политик была одета в длинное золотистое платье с флористическим принтом, а ее дочь — в черное платье с прозрачными вставками.

Нэнси Пелоси с дочерью Александрой / Фото: Associated Press

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