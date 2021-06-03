Премьера украинской драмы "Пульс": Осадчая и Ребрик в бело-голубых костюмах, Кличко в джинсах

На большие экраны фильм выйдет в июле.

Вчера, 2 июня, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялся первый показ украинской биографической драмы "Пульс".

Премьера состоялась в рамках 50-го Киевского международного фестиваля "Молодость". Картина вошла во внеконкурсную программу украинских премьер. А с 22 июля она появится во всех кинотеатрах страны.

Пресс-служба

На мероприятии присутствовала творческая команда: продюсер Егор Олесов, режиссер Сергей Чеботаренко, оператор Юрий Король, сценарист Ярослав Войцешек, саунд-продюсер Евгений Филатов, актрисы Наталья Бабенко, Лилия Ребрик, Наталья Доля, Виктория Левченко, Дарья Барихашвили, актеры Ахтем Сеитаблаев, Александр Кобзарь, Роман Ясиновский, Сергей Лузановский и другие.

Творческая команда/Пресс-служба

Главная героиня фильма Наталья Бабенко/Пресс-служба

Пресс-служба

Пресс-служба

Лилия Ребрик и Наталья Бабенко/Пресс-служба

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Поздравить команду ленты и первыми ее увидеть пришли друзья, партнеры, представители киноиндустрии, медиа и шоу-бизнеса: киевский городской голова Виталий Кличко, президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич, телеведущая Катя Осадчая, продюсер, актер и телеведущий Юрий Горбунов, народный депутат Павел Сушко, председатель Госкино Украины Марина Кудерчук, певица и исполнительница саундтрека фильма alyona alyona, актер Арам Арзуманян, актриса Инна Приходько и многие другие.

Катя Осадчая и Александр Кобзарь/Пресс-служба

Лилия Ребрик с мужем/Пресс-служба

Виталий Кличко/Пресс-служба

Спортивная драма "Пульс" доступна людям с нарушениями зрения и слуха. Она сопровождается звукоописанием и развернутыми субтитрами. Этими возможностями можно воспользоваться, загрузив на смартфон специальные приложения: Earcatch со звукоописанием фильма или Subcatch с субтитрами dostupne-kino.com.

Перед показом своими мыслями поделились государственные чиновники и создатели спортивной биографической драмы о паралимпийской чемпионке Оксане Ботурчук.

"С 2023 года кинотеатры будут оборудованы средствами для людей с нарушениями зрения и слуха. Мы выступаем за то, чтобы поддерживать и такие фильмы, как "Пульс", и вообще весь аудиовизуальный продукт, где поднимаются вопросы толерантности к людям с инвалидностью, ведь все мы должны быть равными в правах", — отметил народный депутат Украины, председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Павел Сушко.

Пресс-служба

"Оксана Ботурчук, об истории которой и снят этот фильм, по сегодняшний день продолжает успешно представлять страну на международных соревнованиях. Сейчас она находится вместе с командой на Чемпионате Европы по легкой атлетике среди паралимпийцев, а вскоре она отправляется на Паралимпиаду в Токио. Я знаю Оксану еще с юношеских времен, поэтому мне особенно приятно, что получается такой фильм, как "Пульс", и очень интересно посмотреть, как ее путь был показан в этом кино", — рассказал президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич.

"Я хочу поблагодарить всех причастных к этому фильму, потому что спортсменам, олимпийцам, паралимпийцам, всем нам очень приятно, что это первый такой фильм о спорте. Для нас очень важно, что спорт развивается, и молодежь будет смотреть такие фильмы как "Пульс". Такое кино развивает патриотизм у наших детей, мотивирует заниматься спортом и побеждать", — поделился мыслями министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Пресс-служба

"Хочу поблагодарить всю команду фильма — это большая семья, которая работала над фильмом около года. Без вас этого всего бы не случилось. Считаю, что эта история — это больше чем о спорте, это больше чем история одного человека. "Пульс" о большой мотивацию, о великом преодолении, это такой действительно невероятный пример изменения нашей страны и самих себя к лучшему" - сказал продюсер фильма Егор Олесов.

После премьерного просмотра зрители и представители творческой команды "Пульса" поделились своими впечатлениями:

"С 22 июля во всех кинотеатрах страны долгожданная премьера "Пульса". Придите и не пропустите. Это не просто интересно, не просто увлекательное, это история наших спортсменов, история нашей Украины, и это будет прикольно", — посоветовал продюсер и телеведущий Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов/Пресс-служба

"Очень ждем зрителей "Пульса", потому что это до мурашек, это с любовью, и это для вас, эта история о каждом из вас", — рассказала исполнительница главной роли Наталья Бабенко.

Наталья Бабенко/Пресс-служба

"Наконец-то я дождалась того момента, когда в конце фильма наш герой надевает флаг Украины. Наконец мы дождались того, что можем видеть в украинском кино на больших экранах наших с вами героев, нашу с вами историю", — отметила актриса фильма Виктория Левченко.

Напомним, старт широкого национального кинопроката драмы "Пульс" запланировано на 22 июля 2021 года.

Национальная фестивальная премьера спортивной драмы "Пульс" (29 фото)

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