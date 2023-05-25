Пренебрегает маникюром: ногти Кейт Миддлтон выглядят неухоженно

Принцесса Уэльская иногда покрывает ногти полупрозрачным лаком, но явно не обращается к мастеру маникюра, чтобы привести ногти в порядок.

Недавно Кейт приезжала в Бат, где посещала благотворительный фонд Dame Kelly Holmes Trust. Ее Высочество выбрала яркий желтый лук для этого выхода, надев канареечный жакет от LK Bennett, к нему подобрала молочно-белые брюки-дудочки со стрелками от Alexander McQueen, белый топ в рубчик от H&M и белые кеды бренда Veja.

Маникюр принцессы Уэльской / Фото: Associated Press

А вот ногти принцессы выглядели неухоженно.

Маникюр принцессы Уэльской / Фото: Associated Press

Пренебрегает гигиеническим маникюром и королева Испании Летиция. Ее ногти часто выглядят неопрятно, хотя сама королева просто роскошна в своих самых разнообразных образах.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

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