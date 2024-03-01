Пренебрегает Меган, но не Гарри: поклонники обратили внимание на одну деталь в доме королевы Камиллы

Видео поделился Букингемской дворец в соцсетях королевской четы. В ролике показали визит первой леди Украины Елены Зеленской на аудиенцию к королеве Камилле.

Поклонники королевской семьи заметили, что среди разных фотографий членов королевской семьи есть также и фото принца Гарри – младшего сына короля Чарльза, но нет фотографии Меган и их с Гарри детей. В соцсетях тут же принялись рассуждать о том, что Камилла на самом деле таким образом демонстрирует, что хорошо относится к Гарри. А вот отсутствие фото Меган говорит, скорее всего, о неприязни к герцогине Сассекской со стороны короля и королевы.

Фотографии в резиденции Камиллы и Чарльза Кларенс-хаусе / Фото: Instagram британской королевской семьи

Напомним, во время этого мероприятия Камилла также сделала в адрес Елены Зеленской жест, который часто используют Кейт и Уильям. Вероятно, это можно расценить как жест поддержки.

Королева Камилла и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

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