ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
1412
Время на прочтение
1 мин

Прервала для этого летний отпуск: принцесса Кейт поделилась посланием в соцсетях

Принцесса Уэльская опубликовала личное сообщение в соцсетях, что делает крайне редко.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Кэтрин поделилась сторис в Instagram, чтобы передать свои наилучшие пожелания женской сборной Англии по регби в преддверии чемпионата мира по регби среди женщин.

«Желаю „Красным розам“ всего самого наилучшего в преддверии старта женского Кубка мира по регби. С нетерпением жду возможности поддержать вас и увидеть, как команда справится с поставленной задачей на родной земле!», — написала принцесса Уэльская, опубликовав репост фотографии команды. Сообщение принцесса подписала буквой «С», что означает, что писала она его лично.

Послание принцессы Уэльской для команды регби / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Послание принцессы Уэльской для команды регби / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Напомним, Кейт является покровительницей Союза регби и Лиги регби, и ее послание стало словом поддержки в преддверии начала чемпионата.

Отметим, что в настоящее время принцесса Кейт находится вне поля зрения общественности, поскольку она проводит летние каникулы с принцем Уильямом и их детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи. Семья собирается посетить поместье Балморал, куда уже прибыл король Чарльз и королева Камилла.

Принц и принцесса Уэльские с детьми / © Associated Press

Принц и принцесса Уэльские с детьми / © Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie