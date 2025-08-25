- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 1412
- Время на прочтение
- 1 мин
Прервала для этого летний отпуск: принцесса Кейт поделилась посланием в соцсетях
Принцесса Уэльская опубликовала личное сообщение в соцсетях, что делает крайне редко.
Кэтрин поделилась сторис в Instagram, чтобы передать свои наилучшие пожелания женской сборной Англии по регби в преддверии чемпионата мира по регби среди женщин.
«Желаю „Красным розам“ всего самого наилучшего в преддверии старта женского Кубка мира по регби. С нетерпением жду возможности поддержать вас и увидеть, как команда справится с поставленной задачей на родной земле!», — написала принцесса Уэльская, опубликовав репост фотографии команды. Сообщение принцесса подписала буквой «С», что означает, что писала она его лично.
Напомним, Кейт является покровительницей Союза регби и Лиги регби, и ее послание стало словом поддержки в преддверии начала чемпионата.
Отметим, что в настоящее время принцесса Кейт находится вне поля зрения общественности, поскольку она проводит летние каникулы с принцем Уильямом и их детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи. Семья собирается посетить поместье Балморал, куда уже прибыл король Чарльз и королева Камилла.