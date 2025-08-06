Прервала для этого отпуск: принцесса Кейт поделилась хорошими новостями

Принцесса Кейт / © Associated Press

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Ее Высочество в новом заявлении сказала о том, что раннее детство — это «прекрасная возможность заложить прочный фундамент для будущей жизни, здоровья и счастья».

В Instagram Кейт и Уильяма Уэльских опубликовали ролик-послание принцессы. К нем Кэтрин говорит, что первые пять лет жизни человека «представляют священную возможность преобразовать наше общество к лучшему», давая детям возможность «смотреть в будущее».

Принцесса Кейт / © Associated Press

«Новая серия анимаций от @earlychildhood, основанная на концепции „Формирование нас“ и предназначенная для специалистов, работающих с младенцами, детьми и семьями, исследует, как отношения, которые младенцы и маленькие дети переживают каждый день, влияют на развитие мозга в раннем возрасте», — говорится в подписи к видео.

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Кэтрин приняла непосредственное участие в создании короткометражных анимационных фильмов, предназначенных для специалистов и волонтеров, работающих с младенцами, детьми и семьями.

В ходе творческого семинара в июне она провела время с двумя иллюстраторами и встретилась со специалистами по работе с детьми младшего возраста, которые принимали участие в разработке фильмов, выпускаемых Центром раннего детства Кейт, пишет журнал People.

На фотографиях со встречи принцесса Уэльская в зеленом костюме рассматривает модели и обсуждает серию, сидя за столом.

Центр раннего детства поясняет, что шесть короткометражных фильмов призваны объяснить научную основу повседневных моментов общения, которые могут оказать долгосрочное положительное влияние на жизнь ребенка.

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Напомним, сейчас семья Уэльских находится на летних каникулах, а в конце августа ожидается их визит в Балморал к королю Чарльзу и королеве Камилле.