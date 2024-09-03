Прервала свой отпуск: королева Камилла прокомментировала состояние здоровье короля Чарльза

Ее Величество приехала официально открыть онкологический центр в Бате. Камилла была в одном из своих любимых зеленых платьев-рубашек от дизайнера Фионы Клэр. Образ она дополнила коричневыми кожаными туфлями на невысоких каблуках, золотой цепочкой на шее с подвеской от Kiki McDonough Apollo с голубым топазом из желтого золота и подвеской с инициалами своих внуков, а также надела любимый браслет Van Cleef and Arpels и несколько других браслетов. В ушах у нее были золотые серьги-висюльки.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Во время визита Сьюзи Мун, которая работает в партнерстве MacMillan, спросила Камиллу о здоровье 75-летнего монарха, который продолжает проходить лечение от неизвестной формы рака. Она спросила: "С ним все в порядке?", на что Камилла ответила: "Да, у него все хорошо", цитирует ее слова express.co.uk.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз несмотря на то, что все еще проходит лечение от рака, не сбавляет оборотов и много работает, что вызывает переживания у его супруги.

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