Прервали для этого каникулы: Кейт и Уильям Уэльские поделились эмоциональным заявлением

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц и принцесса Уэльские прервали свои летние каникулы, чтобы почтить память тех, кто служил в Азиатско-Тихоокеанском регионе 80 лет назад во время Второй мировой войны.

В Instagtram Stories Уэльские опубликовали фото с сообщением:

Кейти Уильям поделились сообщением / © Instagram принца и принцессы Уэльских

«Сегодня, в 80-ю годовщину Дня победы над Японией, мы вспоминаем мужество, жертвенность и стойкость всех, кто служил. Сегодня мы особенно вспоминаем тех британских воинов и воинов стран Содружества, которые сражались в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — написали Кейт и Уильям, Уэльские. «Мы в неоплатном долгу перед поколением, которое дало так много и которому мы всегда будем благодарны», — подписано фото было инициалами W&C».

День победы над Японией и ее капитуляция, которая состоялась 15 августа 1945 года знаменует собой окончание Второй мировой войны в Японии и на Тихом океане. Японская капитуляция последовала за сбросом атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Напомним, король Чарльз и королева Камилла посетили Национальный мемориальный дендропарк в Стаффордшире, чтобы возложить венки в память о воинах и отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны.