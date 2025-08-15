- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 1 мин
Прервали для этого каникулы: Кейт и Уильям Уэльские поделились эмоциональным заявлением
Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали эмоциональное послание в честь 80-летия завершения Второй мировой войны.
Принц и принцесса Уэльские прервали свои летние каникулы, чтобы почтить память тех, кто служил в Азиатско-Тихоокеанском регионе 80 лет назад во время Второй мировой войны.
В Instagtram Stories Уэльские опубликовали фото с сообщением:
«Сегодня, в 80-ю годовщину Дня победы над Японией, мы вспоминаем мужество, жертвенность и стойкость всех, кто служил. Сегодня мы особенно вспоминаем тех британских воинов и воинов стран Содружества, которые сражались в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — написали Кейт и Уильям, Уэльские. «Мы в неоплатном долгу перед поколением, которое дало так много и которому мы всегда будем благодарны», — подписано фото было инициалами W&C».
День победы над Японией и ее капитуляция, которая состоялась 15 августа 1945 года знаменует собой окончание Второй мировой войны в Японии и на Тихом океане. Японская капитуляция последовала за сбросом атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года.
Напомним, король Чарльз и королева Камилла посетили Национальный мемориальный дендропарк в Стаффордшире, чтобы возложить венки в память о воинах и отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны.