Пресс-секретарь Байдена подчеркнула стройную фигуру красным платьем с молнией

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – провела очередной брифинг в Вашингтоне. Она сначала сама выступила перед журналистами, а затем послушала выступление представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На этот раз Карин предстала перед прессой в красном трикотажном платье с молнией в зоне декольте и горловиной-стойкой. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Аутфит пресс-секретарь дополнила фирменными кудрями, макияжем с акцентом на розовой помаде, золотыми серьгами-гвоздиками, серебряным браслетом и белым маникюром.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Жан-Пьер продемонстрировала на работе деловой лук в нежно-розовом костюме.

Читайте также: