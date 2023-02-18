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Пресс-секретарь Байдена подчеркнула стройную фигуру красным платьем с молнией

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2055
Время на прочтение
1 мин
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Пресс-секретарь Байдена подчеркнула стройную фигуру красным платьем с молнией

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер надела на работу обтягивающий трикотажный наряд.

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – провела очередной брифинг в Вашингтоне. Она сначала сама выступила перед журналистами, а затем послушала выступление представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На этот раз Карин предстала перед прессой в красном трикотажном платье с молнией в зоне декольте и горловиной-стойкой. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Аутфит пресс-секретарь дополнила фирменными кудрями, макияжем с акцентом на розовой помаде, золотыми серьгами-гвоздиками, серебряным браслетом и белым маникюром.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Жан-Пьер продемонстрировала на работе деловой лук в нежно-розовом костюме.

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Дата публикации
Просмотры
2055
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