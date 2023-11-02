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Пресс-секретарь Байдена пришла на работу в платье с цветными акцентами и пикантным декольте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1535
Время на прочтение
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Пресс-секретарь Байдена пришла на работу в платье с цветными акцентами и пикантным декольте

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

В гардеробе Карин Жан-Пьер пополнение.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала на очередном брифинге в Вашингтоне новый аутфит.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Она предстала перед журналистами в темно-синем платье с пуговицами, бирюзовым воротником, цветными вставками и короткими рукавами. Наряд также имел пикантное декольте.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин свой образ дополнила макияжем с персиковыми тенями, объемной прической с кудрями, любимыми жемчужными украшениями и серебряным браслетом.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин Жан-Пьер приняла участие в праздновании Хэллоуина в Белом доме. Она предстала на празднике в образе ангела и прочла детям книгу.

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