Пресс-секретарь Байдена в коротком платье цвета Апероль вышла к журналистам

Карин Жан-Пьер в ярком мини пришла на работу.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне. Там она продемонстрировала яркий аутфит.

Карин надела короткое платье-футляр цвета Апероль с короткими рукавами. Наряд прекрасно сидел на ее стройной фигуре.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Свой аутфит она дополнила любимыми золотыми украшениями: серьгами-гвоздями и маленьким кулоном на тонкой цепочке.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Укладка с кудрями и макияж с бежево-персиковыми тенями завершили лук Карин.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Кстати, ранее Жан-Пьер уже появлялась на работе в этом платье.

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