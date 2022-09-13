Пресс-секретарь Байдена в коротком платье цвета Апероль вышла к журналистам

Карин Жан-Пьер в ярком мини пришла на работу.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне. Там она продемонстрировала яркий аутфит.
Карин надела короткое платье-футляр цвета Апероль с короткими рукавами. Наряд прекрасно сидел на ее стройной фигуре.
Свой аутфит она дополнила любимыми золотыми украшениями: серьгами-гвоздями и маленьким кулоном на тонкой цепочке.
Укладка с кудрями и макияж с бежево-персиковыми тенями завершили лук Карин.
Кстати, ранее Жан-Пьер уже появлялась на работе в этом платье.
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