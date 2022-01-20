Пресс-секретарь Байдена вышла к журналистам в фиолетовом платье-футляре с пикантным вырезом

Рыжеволосая красотка продемонстрировала красивый деловой образ на пресс-брифинге.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила на очередном пресс-брифинге в Белом доме, в Вашингтоне.
К журналистам она вышла в платье-футляре фиолетового цвета с рукавами три четверти, которое отлично сидело на ее фигуре. В зоне декольте был пикантный вырез.
Госпожа Псаки сделала аккуратную прическу с боковым пробелом и макияж с медными тенями на веках и темно-бежевой помадой на губах. В ушах у нее были красивые золотые серьги-кольца.
В прошлый раз перед прессой Джен появлялась в красном жакете интересного кроя и с одной пуговицей, белом топе и черных прямых брюках.
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