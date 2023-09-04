Пресс-секретарь Байдена вышла к журналистам в красном платье с V-образным вырезом и рюшами

Карин Жан-Пьер любит красный, поэтому ее часто можно увидеть в нарядах этого цвета.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинг в Белом доме пришла в эффектном ярком образе.

На ней было красное платье миди с рукавами-фонариками и рюшами, V-образным вырезом и драпировкой на животе. На талии у нее был тканевый пояс.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Аутфит Жан-Пьер дополнила элегантными жемчужными серьгами-пусетами и жемчужным ожерельем. Прическа с любимыми кудрями и макияж с персиковыми тенями завершили образ пресс-секретаря.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее в объективы папарацци Карин попала в обтягивающем наряде изумрудного оттенка, который прекрасно сидел на ее фигуре.

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