Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Пресс-секретарь Байдена вышла к журналистам в красном романтичном платье

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
428
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Пресс-секретарь Байдена вышла к журналистам в красном романтичном платье

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер пополнила гардероб женственной обновкой.

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – выступила на ежедневном брифинге в Вашингтоне.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Перед журналистами она предстала в красивом романтичном гипюровом платье миди красного цвета с рукавами три четверти и плечами-фонариками. Наряд имел воротник-стойку и пуговицы в зоне декольте. Лук пресс-секретарь дополнила темными капроновыми колготами и черными кожаными сапогами.

Карин Жан-Пьер / © Getty Images
Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Карин украсила уши золотыми серьгами, руку – браслетом, сделала макияж с акцентом на глазах и завершила аутфит красным маникюром.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер пришла на работу в платье цвета фуксии с V-образным вырезом.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
428
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация