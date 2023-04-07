Пресс-секретарь Байдена вышла к журналистам в красном романтичном платье

Карин Жан-Пьер пополнила гардероб женственной обновкой.
Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – выступила на ежедневном брифинге в Вашингтоне.
Перед журналистами она предстала в красивом романтичном гипюровом платье миди красного цвета с рукавами три четверти и плечами-фонариками. Наряд имел воротник-стойку и пуговицы в зоне декольте. Лук пресс-секретарь дополнила темными капроновыми колготами и черными кожаными сапогами.
Карин украсила уши золотыми серьгами, руку – браслетом, сделала макияж с акцентом на глазах и завершила аутфит красным маникюром.
Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер пришла на работу в платье цвета фуксии с V-образным вырезом.
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