Пресс-секретарь Байдена вышла к журналистам в платье цвета пыльной розы и с V-образным декольте

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На этот раз женщина предстала перед журналистами в трикотажном платье цвета пыльной розы с V-образным вырезом, воротником, полосками и тонким тканевым поясом на талии.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин сделала объемную прическу с кудрями, макияж с любимыми персиково-черными тенями, украсила уши золотыми серьгами-кольцами с бриллиантами, а руку – серебряным и бирюзовым браслетами.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин Жан-Пьер в красном платье с рюшами и декольте посетил государственный ужин.

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