Пресс-секретарь Байдена вышла к журналистам в платье цвета пыльной розы и с V-образным декольте

Карин Жан-Пьер пополнила гардероб новым трикотажным нарядом.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.
На этот раз женщина предстала перед журналистами в трикотажном платье цвета пыльной розы с V-образным вырезом, воротником, полосками и тонким тканевым поясом на талии.
Карин сделала объемную прическу с кудрями, макияж с любимыми персиково-черными тенями, украсила уши золотыми серьгами-кольцами с бриллиантами, а руку – серебряным и бирюзовым браслетами.
Напомним, Карин Жан-Пьер в красном платье с рюшами и декольте посетил государственный ужин.
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