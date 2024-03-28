Пресс-секретарь Байдена вышла к журналистам в помятом жакете оверсайз

Карин Жан-Пьер наверняка очень спешила на работу и не успела погладить одежду.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала на брифинге в Вашингтоне новый образ.
Женщина предстала перед журналистами в белых штанах-клеш, черном топе и нежно-розовом жакете оверсайз с рукавами к локтям, который был заметно помят. Обута она была в черные замшевые сапоги.
Карин украсила уши золотыми серьгами-кольцами, декорированные камнями. Объемные кудри и макияж с черно-персиковыми тенями завершили лук пресс-секретаря.
Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер появилась на работе в черном жакете с красной каймой.
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