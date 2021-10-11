Пресс-секретарь Белого дома вышла к журналистам в коралловом платье

Пресс-секретарь Белого дома вышла к журналистам в коралловом платье

Джен Псаки выбрала для своего выхода яркий наряд.

На днях пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила на ежедневном брифинге в Белом доме, в Вашингтоне.

Перед журналистами она появилась в ярком образе. Дженнифер надела трикотажное коралловое платье с короткими рукавами.

Джен Псаки / Associated Press

Аутфит она дополнила аккуратной укладкой и макияжем с акцентом на пышных ресницах.

Джен Псаки / Associated Press

В прошлый раз рыжеволосая пресс-секретарь продемонстрировала образ в элегантном белом платье миди с пикантным вырезом в зоне декольте. Лук она дополнила браслетом с камнями и кольцом.

Джен Псаки / Associated Press

Джен Псаки / Associated Press

Читайте также:

В жакете цвета индиго и с красным маникюром: новый образ пресс-секретаря Белого дома на брифинге

В белом платье-футляре и с новым ожерельем: пресс-секретарь Белого дома на брифинге

В платье с разрезами и эспадрильях: Джилл Байден на Южной лужайке Белого дома

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку