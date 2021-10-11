Пресс-секретарь Белого дома вышла к журналистам в коралловом платье

Джен Псаки выбрала для своего выхода яркий наряд.
На днях пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила на ежедневном брифинге в Белом доме, в Вашингтоне.
Перед журналистами она появилась в ярком образе. Дженнифер надела трикотажное коралловое платье с короткими рукавами.
Аутфит она дополнила аккуратной укладкой и макияжем с акцентом на пышных ресницах.
В прошлый раз рыжеволосая пресс-секретарь продемонстрировала образ в элегантном белом платье миди с пикантным вырезом в зоне декольте. Лук она дополнила браслетом с камнями и кольцом.
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