Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт впервые после декретного отпуска провела брифинг

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Реклама

В мае этого года 28-летняя Кэролайн Левитт— пресс-секретарь Дональда Трампа — во второй раз стала мамой. Она родила девочку, которую назвали Вивиана.

Женщина работала до последних недель беременности, а после декретного отпуска, который длился около трёх месяцев, Левитт вернулась на работу. Впервые она появилась перед журналистами в четверг, 16 июля, когда провела традиционный брифинг.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

«Вернёмся к работе», — сказала она, начиная свою речь.

Реклама

Первый вопрос Левитт задал независимый журналист, который попросил её поделиться секретом того, как ей удаётся всё успевать, будучи работающей матерью двоих детей в возрасте до двух лет.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

«Не думаю, что здесь есть какой-то секрет. Просто нужно каждый день выходить на работу и не останавливаться», — ответила Левитт, поблагодарив своего мужа, который, по её словам, «сейчас дома с нашими малышами».

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Для первого рабочего дня она выбрала символический костюм, ведь он был нежно-розовым, и это казалось намеком на то, что она теперь мама дочери. Дополнила образ Кэролайн белым топом и классическими бежевыми туфлями на каблуках. Украшения она надела сдержанные — лишь пару сережек и цепочку с крестиком на шее. Неизменной деталью её образа также было кольцо с бриллиантом на руке.

Кроме того, Керолайн заметили фотографы, когда она направлялась в Белый дом в сопровождении охраны. Женщина выбрала для рабочего дня наряд в бежевых тонах.

Реклама

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Новости партнеров