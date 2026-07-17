ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
128
Время на прочтение
2 мин

Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт впервые после декретного отпуска провела брифинг

Когда женщина вышла к журналистам, она просто сияла, однако нельзя не заметить, что для своего первого появления она выбрала символический образ.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт / © Associated Press

В мае этого года 28-летняя Кэролайн Левитт— пресс-секретарь Дональда Трампа — во второй раз стала мамой. Она родила девочку, которую назвали Вивиана.

Женщина работала до последних недель беременности, а после декретного отпуска, который длился около трёх месяцев, Левитт вернулась на работу. Впервые она появилась перед журналистами в четверг, 16 июля, когда провела традиционный брифинг.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

«Вернёмся к работе», — сказала она, начиная свою речь.

Первый вопрос Левитт задал независимый журналист, который попросил её поделиться секретом того, как ей удаётся всё успевать, будучи работающей матерью двоих детей в возрасте до двух лет.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

«Не думаю, что здесь есть какой-то секрет. Просто нужно каждый день выходить на работу и не останавливаться», — ответила Левитт, поблагодарив своего мужа, который, по её словам, «сейчас дома с нашими малышами».

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Для первого рабочего дня она выбрала символический костюм, ведь он был нежно-розовым, и это казалось намеком на то, что она теперь мама дочери. Дополнила образ Кэролайн белым топом и классическими бежевыми туфлями на каблуках. Украшения она надела сдержанные — лишь пару сережек и цепочку с крестиком на шее. Неизменной деталью её образа также было кольцо с бриллиантом на руке.

Кроме того, Керолайн заметили фотографы, когда она направлялась в Белый дом в сопровождении охраны. Женщина выбрала для рабочего дня наряд в бежевых тонах.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
128
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie