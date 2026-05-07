Пресс-секретарь Трампа стала мамой во второй раз и показала первое фото ребенка

Кэролайн Левитт, фото: instagram.com/karolineleavitt

28-летняя Кэролайн Левитт — пресс-секретарь Трампа — стала мамой во второй раз, об этом она написала в своем Instagram и там же опубликовала первое фото с новорожденным ребенком. Она родила девочку, которой дали имя Вивиан.

«1 мая Вивиана, или просто „Виви“, присоединилась к нашей семье, и наши сердца мгновенно наполнились любовью.

Она здорова и прекрасна, а её старший брат с радостью привыкает к жизни со своей новой сестрой. Мы наслаждаемся каждым моментом в нашем блаженном мире новорожденной.

Спасибо всем, кто молился за меня во время беременности — я действительно чувствовала их поддержку на протяжении всего этого периода», — написала Кэролайн в Сети.

Отметим, Кэролайн Левитт замужем за 60-летним бизнесменом Николасом Риччио, и они уже воспитывают сына Нико, который родился в июле 2024-го.

Кэролайн Левитт с мужем и сыном, фото: instagram.com/karolineleavitt

Напомним, Левитт продолжала работать почти до самых родов. Ранее она выступила на брифинге в синем платье и жемчужных серьгах-пусетах.

