"Преступник в оранжевом": у принцессы Кейт прямо на улице отобрали сумку

Принц и принцесса Уэльские посетили сегодня Аберфан в Южном Уэльсе, где с Ее Высочеством приключилась забавная ситуация.

Во время беседы с людьми, которые пришли поприветствовать пару, годовалый ребенок проявил интерес к сумочке Mulberry, которую держала в руках принцесса Уэльская. Кейт разрешила малышу Даниэлю взять свой аксессуар и немного с ним поиграть, пока болтала с его мамой Люси Уильямс.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

В Твиттере ITV Wales News опубликовали милое видео, как годовалый ребенок счастливо держит аксессуар принцессы у своего лица. Кейт смеется. Через несколько мгновений Люси, чья свекровь пережила катастрофу 1966 года, говорит сыну: "Хорошо, давай вернем".

Но ребенок пока не готов расстаться с сумкой и начинает плакать. Принцесса уверяет мать, что спешить совершенно некуда. Пока Кейт приветствует еще одного человека, мама все-таки забирает сумку у ребенка и возвращает аксессуар принцессе Уэльской.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

В беседе с ITV News Люси объяснила, как Кейт заставила ее чувствовать себя непринужденно в момент, который мог бы стать неловким. Видимо, все потому, что принцесса Кэтрин очень любит детей.

This was the moment one-year-old Daniel Williams took a fancy to the Princess of Wales' handbag as she greeted crowds in Aberfan https://t.co/ZXAfIehKMR pic.twitter.com/Lbu5hAKL1M — ITV Wales News (@ITVWales) April 28, 2023

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