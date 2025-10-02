Эммануэль Макрон целует королеву Мэри, на заднем фоне ее муж — король Фредерик X / © Getty Images

Королевская чета Дании приветствовала президента Франции по прибытии на ужин для глав государств и правительств ЕС во дворце Амалиенборг в Копенгагене, по случаю заседания Европейского политического сообщества (ЕПС), которое состоится 2 октября.

Датская королева Мэри была одета в пальто без воротника черного цвета от Harris Wharf London, топ цвета слоновой кости из крепа Сarla Zampatti и брюки-клеш от этого же бренда, а обула Мэри черные туфли-лодочки с белым носком из лакированной кожи от Gianvito Rossi. Королева надела серьги с бриллиантами, сделала насыщенный макияж и светлый маникюр, а также дополнила образ несколькими кольцами и браслетом с бриллиантами на запястье.

Во время приветствия Эммануэль Макрон тепло приобнял королевскую особу и поцеловал ее в щеку. Мэри улыбалась и ответила ему таким же приветствием. В этот момент камеры запечатлели реакцию мужа королевы — короля Фредерика X, он, кажется, был немного смущен или же просто очень серьезен по сравнению с его лучезарной женой и президентом Франции.

Ранее похожее фото сделали во время встречи Макрона с королевой Камиллой в Виндзоре. Эммануэль, как истинный француз, очень любвеобилен и не стесняется проявлять свои эмоции на публике.