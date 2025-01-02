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Президент в бейсболке, первая леди – в обтягивающих джинсах: папарацци подловили Байденов с внуком в аэропорту

Президент в бейсболке, первая леди – в обтягивающих джинсах: папарацци подловили Байденов с внуком в аэропорту

Президент в бейсболке, первая леди – в обтягивающих джинсах: папарацци подловили Байденов с внуком в аэропорту

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Президентские супруги вернулись с рождественских каникул, которые провели на острове.

Фотографы запечатлели президента США Джо Байдена и его супругу Джилл Байден в международном аэропорту Филадельфии. Супруги шли вместе со своим маленьким внуком – 4-летним Бо – на борт Marine One. Они возвращались в Уилмингтон после отпуска на американских Виргинских островах.

Джилл и Джо Байдены / © Associated Press
Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Первая леди была одета в темно-синий жакет, голубо-белую полосатую рубашку и белые обтягивающие джинсы, которые она скомбинировала с замшевыми серыми кедами на белой резиновой подошве. Уши Джилл украсила золотыми серьгами и надела на лицо солнцезащитные очки.

Джилл и Джо Байдены / © Associated Press
Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

На президенте был голубой пиджак, темно-синие брюки и синие кроссовки. Образ он дополнил черной бейсболкой и очками-авиаторами. Их внук был одет в клетчатую куртку и джинсы.

Джилл и Джо Байдены / © Associated Press
Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден появилась на мероприятии в женском голубом платье с флористическим принтом и слингбеках цвета металлик.

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