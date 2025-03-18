Президент в куртке с накладными карманами, первая леди – в элегантном пальто: супруги Зеленские в аэропорту

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская с официальным визитом прибыли в Финляндию. В Telegram-канале первой леди появилось их общее фото, сделанное в аэропорту, когда они выходили из самолета.

Супруги были одеты в черные наряды. На президенте была куртка на молнии и с накладными карманами, лонгслив-поло, штаны-карго и черные кроссовки.

Владимир и Елена Зеленские/Telegram Елены Зеленской

А первая леди выбрала для перелета элегантное пальто, рубашку, широкие брюки со стрелками и обувь на грубой подошве. Елена дополнила образ аккуратной укладкой и золотыми серьгами.

В рамках поездки Владимир Зеленский встретится со своим коллегой – президентом Финляндии Александром Стуббом и первой леди Сюзанн Иннес-Стубб. Елена Зеленская во время этого визита будет заниматься образовательным сотрудничеством.

Напомним, ранее Владимир и Елена Зеленские посетили открытие первого в Украине музея математики "Кубоїд".

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