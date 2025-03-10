Президент в лонгсливе с гербом, первая леди – в брючном костюме: Зеленские на церемонии вручения премии имени Тараса Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская приняли участие в церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2025 года.

Зеленский поздравил лауреатов и отметил, что голос украинских деятелей искусства говорит миру правду о войне, поддерживает людей внутри страны и в будущем будет рассказывать о новых временах мирной, сильной и безопасной Украины.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Благодарю каждого деятеля искусства, который стал частью нашего общего дела – борьбы за будущее Украины. Благодарю тех многих деятелей культуры, которые непосредственно присоединились к Силам безопасности и обороны. Благодарю тех артистов, которые постоянно посещают наших воинов на передовой, проводят в Украине и за рубежом благотворительные мероприятия, собирают средства и закрывают потребности того или иного подразделения. И благодарю всех тех деятелей искусства, которые посвящают свою жизнь творению ради других", – сказал глава государства.

Владимир Зеленский / Фото: Instagram Елены Зеленской

Владимир Зеленский появился на мероприятии в черном лонгсливе-поло с вышитым гербом и черных штанах-поло.

Первая леди выбрала для своего появления черный брючный костюм и белый топ. У нее была аккуратная укладка, нежный макияж и элегантные серьги в ушах.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

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