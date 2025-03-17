Президент в лонгсливе с трезубом, первая леди – в костюме-тройке: супруги Зеленские побывали в музее

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская посетили открытие первого в Украине музея математики "Кубоїд".

Владимир и Елена Зеленские/Telegram Елены Зеленской

"Цель этого интерактивного пространства – сделать математику интересной и доступной всем, помочь наверстать образовательные потери и стать местом для будущих новаторов, которым впоследствии отстраивать Украину", – отметили они.

Владимир и Елена Зеленские/Telegram Елены Зеленской

Президентские супруги встретились там с призерами Всеукраинской олимпиады с математики.

"Гордимся, что наша молодежь не останавливается даже во время войны, продолжает приобретать знания и развиваться. А такие места, как "Кубоїд", помогут еще лучше понимать математику и тренировать критическое мышление, важное для любой профессии", — сказали Зеленские.

Владимир и Елена Зеленские/Telegram Елены Зеленской

В музее Владимир Зеленский появился в черном лонгсливе с вышитым трезубом, черных брюках и черной обуви.

Елена для своего появления выбрала черный костюм-тройку, который состоял из жакета с накладными карманами, жилета и широких брюк. На первой леди также была белая рубашка и черная обувь. Она сделала аккуратную укладку, макияж в нежных оттенках, украсила уши элегантными серьгами, а к лацкану жакета прикрепила брошь.

Владимир и Елена Зеленские/Telegram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в брючном костюме и с черной сумкой посетила Львов.

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