Президент в синей куртке, первая леди – в кожаных штанах: Байдены на церемонии зажигания рождественской елки

Президентские супруги посетили штат Массачусетс, чтобы принять участие в ежегодном традиционном ивенте.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден посетили Нантакетти, штат Массачусетс. Там они приняли участие в ежегодной церемонии зажигания огней на рождественской елке.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Для этой поездки Джо выбрал синюю куртку, черный свитер, поло, светлые штаны и черную бейсболку.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Джилл продемонстрировала образ total black. На ней была куртка, кожаные штаны и замшевые сапоги на устойчивых каблуках. Лук она дополнила кожаными перчатками.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Во время мероприятия Байдены не сдерживали эмоций. Они радовались, улыбались, а Джо даже свистел, засунув пальцы в рот.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлом году на церемонии зажигания рождественской елки первая леди появилась в похожем аутфите.

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