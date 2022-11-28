Президент в синей куртке, первая леди – в кожаных штанах: Байдены на церемонии зажигания рождественской елки

Президентские супруги посетили штат Массачусетс, чтобы принять участие в ежегодном традиционном ивенте.
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден посетили Нантакетти, штат Массачусетс. Там они приняли участие в ежегодной церемонии зажигания огней на рождественской елке.
Для этой поездки Джо выбрал синюю куртку, черный свитер, поло, светлые штаны и черную бейсболку.
Джилл продемонстрировала образ total black. На ней была куртка, кожаные штаны и замшевые сапоги на устойчивых каблуках. Лук она дополнила кожаными перчатками.
Во время мероприятия Байдены не сдерживали эмоций. Они радовались, улыбались, а Джо даже свистел, засунув пальцы в рот.
Напомним, в прошлом году на церемонии зажигания рождественской елки первая леди появилась в похожем аутфите.
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