Президент в свитшоте с гербом, первая леди – в красном свитере: Зеленские посетили приемную семью

Президентские супруги пообщались с большой приемной семьей.
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская посетили по случаю Рождества большую приемную семью и передали ей ключи от нового дома, который построили в рамках проекта Фонда первой леди "Адрес детства".
Президентские супруги осмотрели дом и пообщались с родителями и детьми.
"Поздравляем вас с праздниками. Пусть Рождество принесет вам много подарков, которые вы хотите. Чтобы у вас все здесь было хорошо, тепло", – пожелала Елена.
Там президент появился в черном свитшоте с гербом на сердце и брюках цвета хаки. На первой леди был красный свитер и черные штаны-палаццо с кожаным черным поясом.
К слову, семья Алексеенко с десятью приемными детьми до 2022 года жила в поселке недалеко от Каховки, где у них был собственный дом на 100 кв. м. Но, из-за полномасштабного российского вторжения и оккупации поселка, они были вынуждены покинуть свой дом и эвакуироваться.
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