Президент в вышиванке, первая леди — в белом костюме: Зеленские на мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины

Президент Украины и первая леди в красивых луках появились на мероприятиях в Киеве.

Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская приняли участие в мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины. Супруги почтили память погибших защитников и защитниц Украины, приняли участие в мероприятии на Софийской площади и в молитве за Украину, которая состоялась в Софийском соборе.

Владимир Зеленский появился в этот день в стильной льняной черной рубашке, вышитой белыми нитками техникой гладь, от украинского бренда Etnodim. Рубашка имела воротник-стойку, разрез с застежкой на кнопку и была украшена символической вышивкой с орнаментами ровного креста, меча, булавы, дубовых листьев и стилизованного герба. "Они несут в себе символы смелости, прочности, борьбы и исторического пути Украины", - указано на сайте бренда.

Верх он сочетал с черными брюками и черной обувью.

Первая леди предстала в белоснежном ансамбле. На ней был элегантный костюм, который состоял из жакета интересного кроя и брюк-палаццо со стрелками, а также рубашка. Наряд Зеленская сочетала с замшевыми туфлями шоколадного оттенка.

У жены президента была красивая прическа с локонами и нежный макияж. Из украшений Елена использовала золотые серьги-гвоздики, а к лацкану прикрепила золотые броши в виде крестиков.

