Президент в вышиванке, первая леди – в белой блузке: Зеленские поздравили всех с Новым годом

Президентские супруги Украины Владимир и Елена Зеленские опубликовали в Instagram милое общее фото, на котором они запечатлены у новогодней елки, украшенной золотисто-молочными игрушками, соломенным декором и фонариками. Елена стоит позади мужча и они держатся за руки.

Первая леди одета в изысканную белую блузку с пышными рукавами и воротником-стойкой, которую сочетала с черным низом. Свой образ Елена дополнила аккуратной укладкой, макияжем в нежных оттенках и красивыми серьгами и ожерельем.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

Президент выбрал красивую вышиванку цвета хаки и брюки в тон.

"Наш 2024-й. Каждый его день добыт нашими воинами, всеми нашими людьми, каждым и каждой, кто защищает, кто работает, кто укрепляет и помогает.

Труд и смелость, человечность и принципиальность всего народа наполняли этот год. А еще – забота, развитие и любовь, стремление изменить реальность к лучшему, несмотря ни на что.

Мы, украинцы, знаем, как это – не ждать, что принесет завтра, а бороться каждый день и каждый год свободы. И 2024-й стал именно таким – добытым и свободным. Еще одним шагом к справедливости, к честному миру, к нашей победе, к жизни без войны.

Силы нам всем в новом году, единства, воодушевления. С новым годом жизни и свободы, с нашим годом!" – написали президентские супруги.

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