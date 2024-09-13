При дворе раскритиковали семейное видео Кейт и Уильяма: что с ним не так

На этой неделе Кейт и Уильям Уэльские поделились очень личным семейным видео, чтобы сообщить о том, что принцесса завершила курс превентивной химиотерапии.

Однако суперпопулярное видео, опубликованное Кенсингтонским дворцом, разделило мнения придворных и вызвало резкую реакцию со стороны некоторых друзей короля Чарльза и королевы Камиллы. Издание Daily Mail подробнее проанализировала эту реакцию в своей новой публикации.

Известно, что король Чарльз, который все еще борется с раком, и королева Камилла не прокомментировали необычный трехминутный фильм, снятый Уиллом Уорром, о семье Уэльских.

Видео демонстрирует насколько радикально изменился подход принца Уильяма и Кэтрин к общению по сравнению с более традиционными методами, которые предпочитают Чарльз и Камилла, а до них предпочитала и королева Елизавета II.

Некоторые друзья короля, говорят, настроены критически, мол в видео показаны родители Кейт – Кэрол и Майкл Миддлтон, но нету Чарльза и Камиллы.

"Неслучайно в фильме появляются Миддлтоны, а не король и королева. Могу вас заверить, что Чарльза и Камиллу не будут снимать целующимися на пляже (как Уильяма и Кэтрин). Это определенно не по-королевски", - заявил один из источников во дворце.

Другой же высказался еще более радикально: "Все эти лежания, объятия и поцелуи — они не сопливые подростки. Это казалось манипуляцией. Это то, что сделала бы Меган. Все время, усилия и расходы, вложенные в создание видео, можно было бы потратить с большей пользой на что-то другое. Почему бы не посетить других женщин, лечащихся от рака? Именно так поступила бы Диана".

Но, мнения разделились. Автор статьи Ричард Эден написал, что считает последнее видео Уэльских очень милым, но:

"Я поддерживаю эти комментарии сейчас. Уильяму и Кэтрин не нужно быть "королевскими особами Instagram", жаждущими "лайков" и "взаимодействия" в Сети", - говорит автор. "Им необходимо следовать примеру королевы Елизаветы. Покойная королева всегда стремилась идти в ногу с новейшими технологиями, но в то же время сохранять достоинство монархии.

Я уверен, что она поступила бы так же, как Кэтрин, сделавшая заявление в марте после того, когда ей поставили диагноз "рак", и, возможно, выпустила бы простое видео, информирующее страну о состоянии ее здоровья, но не более того", - пишет автор.

Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям / фото: The Prince and Princess of Wales

В Букингемском дворце от подробных комментариев отказались. "Их Величества считают подробности в этом объявлении прекрасной новостью и продолжат предлагать всю свою любовь, мысли и поддержку принцессе на ее пути к полному выздоровлению", - заявили там.

Представитель Кенсингтонского дворца также отказался комментировать, почему в видео фигурируют Миддлтоны, а Их Величества — нет.

Принцесса Уэльская с детьми и мужем Уильямом / Фото: Getty Images

Королевские же поклонники остались в полном восторге от появления всей семьи в таком милом и душевном видео.

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