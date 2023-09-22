Прибыли в Бордо: ветер снова испортил укладку королеве Камилле, но она выглядела непревзойденно

У короля Чарльза и королевы Камиллы сегодня последний день государственного визита во Францию.

Сегодня днем королевская чета прибыла из Парижа в Бордо. После мероприятий в столице монарх отправился на юг, в Бордо, чтобы сосредоточиться на более личной страсти - окружающей среде.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

76-летняя Камилла выглядела просто восхитительно в бирюзовом платье-пальто от Анны Валентайн, в серьгах с бирюзой и с бриллиантовой брошью, пришпиленной у нее на груди, которая ранее принадлежала ее покойной свекрови королеве Елизавете II. Обута Камилла была в серые туфли-лодочки на каблуках. Погода в аэропорту снова оказалась ветренной и так и норовила испортить укладку Камилле.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Чарльз надел светло-серый костюм, белую рубашку в клетку и бледно-розовый галстук в тон которому подобрал нагрудный платок. Король уже успел посадить дерево возле ратуши.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Как-то мы собирали для вас целую подборку с фотографиями и показывали, как Елизавета II и ее родственники сажали деревья. Для монархов – это особенная традиция.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

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