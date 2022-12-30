Прическа, как у Кейт: стилисты принцессы Уэльской раскрыли главный секрет ее удачных укладок

Многие из нас восхищаются прическами принцессы Уэльской. Ее стилисты по волосам рассказывают, какие приемы используют, чтобы уложить волосы Кейт наилучшим образом.

Стилист Аманда Кук Такер рассказала, что использует некоторые хитрые приемы, работая над прическами принцессы Уэльской. Например, она использует сетку для волос, чтобы волосы не растрепывались.

Аманда Кук / Фото: Getty Images

Издание express.co.uk также пишет, что парикмахер использует дорогую щетку для волос Mason Pearson за 83 фунта стерлингов (более 3600 гривен), чтобы поддерживать пышные локоны принцессы Кейт.

Однако есть у Кэтрин и другая любимая щетка для волос, которая также среди ее фаворитов. Это Tangle Angel стоимостью 10,59 фунтов стерлингов, что чуть больше 12 долларов.

Tangle Angel / Фото: tangleangel.com

Королевский стилист по волосам Ричард Уорд, как-то рассказывал, что всегда расчесывает волосы Кейт своим антибактериальным и антистатическим средством Tangle Angel. Она не похожа на обычную расческу, так как имеет форму ангельских крыльев и претендует на звание "секрета шелковистых и гладких волос" и работает как на влажных, так и на сухих волосах.

Прически принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

Прически принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

Прически принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, мы собирали целую подборку причесок принцессы Уэльской.

Прически принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

Прически принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

Прически принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

Прически принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

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