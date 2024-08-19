Прическа Сары Фергюсон: редкое фото герцогини Йоркской с короткими волосами

Обычно все привыкли, что герцогиня Йоркская - Сара Фергюсон - носит длинные огненно-рыжие волосы. Ее прически объемные, волосы часто не послушные, однако около 30 лет тому назад она любила эксперименты со стилем Сару не раз можно было заметить с оригинальными заколками в волосах, бантами, лентами и обручами.

Однако одним из самых необычных для нее решений было каре, которое она носила в 1991-1992 годах.

Сара отрезала волосы приблизительно в марте 1991 года, сделала густую челку и легкий каскад. Этот стиль, прическа и укладка очень шли женщине.

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Однако, скорее всего, такие кардинальные перемены в имидже были связаны с трудностями в личной жизни. Слухи о ее связи с американцем появились в еще в начале 90-х, а затем фото Сары и ее любовника попали в прессу, разразился скандал. В марте 1992 года они с Эндрю объявили миру о своем расставании. А четыре года спустя, 30 мая 1996 года, пара официально развелась.

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Новая стрижка сделала Сару более утонченной, шикарной и сдержанной, и меньше похожей на озорную девчонку.

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

В 1993-м, она решила вернуть длину и объем прическе, поэтому опять отрастила волосы.

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