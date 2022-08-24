Прическа снова не подвела: ветреная погода встретила Бориса Джонсона в Киеве

Это стало сюрпризом для украинцев, так как визит не анонсировался заранее. И особенно сюрпризом для тех, кто прогуливался в этот день на Майдане Независимости, куда и отправился Джонсон, чтобы, вероятно, посмотреть выставленную там разбитую российскую военную технику.

What happens in Ukraine matters to us all.



That is why I am in Kyiv today.



That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.



I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

Британский премьер выглядел, как всегда, очаровательно. Он был в синем классическом костюме, белоснежной рубашке и с синим галстуком. На пиджаке у него было пришпилено значок, состоящий из флагов Великобритании и Украины.

Особое внимание, конечно, привлекает прическа. Белые волосы Джонсона, как всегда, развевались на ветру, и как говорит сам премьер, его прическу "невозможно имитировать, поскольку она является продуктом случайных и конкурирующих сил природы". А сегодня силы природы снова были на стороне Бориса и сделали все возможное для того, чтобы памятное фото с президентом Украины Зеленским получилось запоминающимся - знаковым для Украины событием и, конечно, прической Джонсона.

Напомним, вчера мы показывали, как резиденцию премьер-министра Великобритании украсили сине-желтыми цветами ко Дню флага Украины.

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