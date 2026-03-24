Причиной стала не Камилла: что разрушило брак принцессы Дианы и принца Чарльза

Принц Чарльз и принцесса Диана

Реклама

Распад брака тогдашнего принца Чарльза и принцессы Дианы можно объяснить целым рядом проблем, но, по-видимому, роман будущего короля с его нынешней женой, королевой Камиллой, к ним не относился.

Так считает королевский биограф Ингрид Сьюард, о чем она однажды рассказала публично. «Незадолго до смерти она сказала мне: „Дело было не в Камилле“», — цитируя Диану, автор добавила: «Наш брак разрушила не Камилла. Дело было в людях из окружения Чарльза», — имея в виду придворных и персонал дворца, которые всегда были рядом, пишет instyle.

Принц Чарльз и принцесса Диана

Что конкретно имела ввиду принцесса Диана, не сообщается.

Реклама

«И я так и не смогла разобрать это замечание и до конца понять, что оно означало», — призналась Сьюард. «Но я также помню, как отец Дианы говорил, насколько сложной была жизнь в королевской семье».

Несмотря на то, что брак Дианы и Чарльза распался, автор говорит, что принцесса очень хотела, чтобы их сыновья — Уильям и Гарри — знали, что между ними с их отцом был период большой любви.

Свадьба Чарльза и Дианы в 1981 году

Чарльз и Диана окончательно расстались в 1992 году, а в 1996 году развелись. Девять лет спустя, 9 апреля 2005 года, Чарльз и Камилла заключили брак, в котором живут уже больше 20 лет.