Причуда короля Чарльза, которая вас может удивить: что это

У британского короля много разных забавных привычек, но одна их них особенно удивляет.

Однажды королевский прислуга Брайан Хоуи заявил, что Чарльз любит спать в обнаженном виде. Трудно представить себе короля Великобритании, который отказывается от пижамы в прохладных королевских замках.

Король Чарльз III в замке Мэй / Фото: Getty Images

К тому же, не секрет, что королю Чарльзу гладят пижаму каждый вечер перед сном. Поэтому причуда эта звучит несколько забавно.

Кстати, а вы знали, что король пропускает иногда обед для того, чтобы в это время прогуляться на свежем воздухе. Его сотрудники вынуждены делать то же самое.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Ранее, напомним, мы рассказывали вам как пророчество прицнессы Дианы в отношении королевы Камиллы сбылось.

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