Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Причуда короля Чарльза, которая вас может удивить: что это

Причуда короля Чарльза, которая вас может удивить: что это

король Чарльз III / Фото: Getty Images

У британского короля много разных забавных привычек, но одна их них особенно удивляет.

Однажды королевский прислуга Брайан Хоуи заявил, что Чарльз любит спать в обнаженном виде. Трудно представить себе короля Великобритании, который отказывается от пижамы в прохладных королевских замках.

Король Чарльз III в замке Мэй / © Getty Images
Король Чарльз III в замке Мэй / Фото: Getty Images

К тому же, не секрет, что королю Чарльзу гладят пижаму каждый вечер перед сном. Поэтому причуда эта звучит несколько забавно.

Кстати, а вы знали, что король пропускает иногда обед для того, чтобы в это время прогуляться на свежем воздухе. Его сотрудники вынуждены делать то же самое.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Ранее, напомним, мы рассказывали вам как пророчество прицнессы Дианы в отношении королевы Камиллы сбылось.

Читайте также:

Отношения, против которых были все! История любви короля Чарльза

Отношения, против которых были все! История любви короля Чарльза

Похожие темы:

Следующая публикация