Причуда короля Чарльза, которая вас может удивить: что это

У британского короля много разных забавных привычек, но одна их них особенно удивляет.
Однажды королевский прислуга Брайан Хоуи заявил, что Чарльз любит спать в обнаженном виде. Трудно представить себе короля Великобритании, который отказывается от пижамы в прохладных королевских замках.
К тому же, не секрет, что королю Чарльзу гладят пижаму каждый вечер перед сном. Поэтому причуда эта звучит несколько забавно.
Кстати, а вы знали, что король пропускает иногда обед для того, чтобы в это время прогуляться на свежем воздухе. Его сотрудники вынуждены делать то же самое.
Ранее, напомним, мы рассказывали вам как пророчество прицнессы Дианы в отношении королевы Камиллы сбылось.
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