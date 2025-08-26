Причуды монарха: что берет с собой в путешествие король Чарльз III

Король Чарльз / © Associated Press

В книге «Король -бунтарь» писателя Тома Бауэра автор рассказал, что Чарльз путешествует со своей собственной кроватью, виски и даже запасом какой-то особой туалетной бумаги.

«Король отправил своих слуг на день раньше с грузовиком мебели, чтобы заменить идеально подходящую обстановку в гостевых комнатах. И не только отдельные комоды: в грузовике находились спальни Чарльза и Камиллы, включая ортопедическую кровать принца и его собственное постельное белье». Его сотрудники также позаботились о том, чтобы в чемодан попали небольшой радиоприемник, сиденье для унитаза Чарльза, рулоны туалетной бумаги Kleenex Premium Comfort, виски Laphroaig и бутилированная вода (для обеих спален), а также два пейзажа шотландского нагорья, пишет журнал Hello!.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Также говорят, что король путешествует с собственной органической едой. Недавно мы рассказывали, что ест в течении дня британский король.