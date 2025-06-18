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Приеахала с невесткой: мама принцессы Уэльской появилась на скачках в Аскоте
Мама принцессы Уэльской — Кэрол Миддлтон — сегодня прибыла на Royal Ascot на ипподроме в Аскоте.
70-летняя Кэрол выглядела прекрасно и выбрала для столь редкого публичного выхода кружевное платье теплого желтого цвета с многослойным подолом и небольшим вырезом на зоне декольте. Также у нее на голове была подходящая широкополая шляпа, песочный клатч в руках и туфли, подходящие им в тон. Волосы ее были распущены и уложены в стильное каре, а макияж на лице выполнен в натуральных оттенках.
Рядом с Кэрол была запечатлена ее невестка — Ализе Тевене — жена ее единственного сына Джеймса Миддлтона. Она надела платье-макси в клетку с тонкими завязками на талии, подобрала шляпу в тон и маленькую светлую сумку из кожи, на которую повязала платок. Также Ализе собрала часто волос заколкой, в ушах у нее были серьги-висюльки, а на шее ожерелье с камнями.
Сегодня на ипподроме в Аскоте ожидается визит принца Уэльского Уильяма. А вот его жена принцесса Кейт на конных скачках не появится. Также ждем новый выход короля Чарльза и королевы Камиллы.