Приехал без Кейт: принц Уильям прибыл с визитом в Эстонию

Принц Уэльский встретился с некоторыми британскими войсками, размещенными в стране, граничащей с Россией.
Во время визита принца Уэльского в Эстонию он встретится с Мерсийским полком, поддержит восточный фланг НАТО и изучит реакцию Эстонии на конфликт в Украине и достижения в области возобновляемых источников энергии и технологий. Визит продлится два дня.
Во время поездки Уильям посетит часть британских войск, которые там дислоцируются. Принц Уэльский - главнокомандующий Мерсийского полка, который является частью восточного фланга НАТО в рамках операции Cabrit. В операции также участвуют британские войска, базирующиеся в Польше.
"Операция Cabrit — это название оперативного развертывания Великобритании в Эстонии, где британские войска возглавляют многонациональную боевую группу в рамках расширенного передового присутствия (eFP)", — сообщает британская армия . "Британские вооруженные силы играют ведущую роль в eFP НАТО в странах Балтии с целью укрепления евроатлантической безопасности, успокоения наших союзников и сдерживания наших противников", - пишет People.
Также ожидается, что Уильям встретится с некоторыми украинскими семьями, перебравшимися в Эстонию за последние три года.
Принцесса Уэльская Кейт не сопровождает мужа в этой поездке, она осталась дома в Виндзоре с их тремя детьми.
Напомним, два года назад принц посетил Польшу, чтобы увидеть воочию усилия, предпринимаемые британскими, европейскими и американскими союзниками для помощи Украине, и встретился с некоторыми беженцами, перемещенными в результате войны.
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