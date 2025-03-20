Приехал без Кейт: принц Уильям прибыл с визитом в Эстонию

Принц Уэльский встретился с некоторыми британскими войсками, размещенными в стране, граничащей с Россией.

Во время визита принца Уэльского в Эстонию он встретится с Мерсийским полком, поддержит восточный фланг НАТО и изучит реакцию Эстонии на конфликт в Украине и достижения в области возобновляемых источников энергии и технологий. Визит продлится два дня.

Во время поездки Уильям посетит часть британских войск, которые там дислоцируются. Принц Уэльский - главнокомандующий Мерсийского полка, который является частью восточного фланга НАТО в рамках операции Cabrit. В операции также участвуют британские войска, базирующиеся в Польше.

"Операция Cabrit — это название оперативного развертывания Великобритании в Эстонии, где британские войска возглавляют многонациональную боевую группу в рамках расширенного передового присутствия (eFP)", — сообщает британская армия . "Британские вооруженные силы играют ведущую роль в eFP НАТО в странах Балтии с целью укрепления евроатлантической безопасности, успокоения наших союзников и сдерживания наших противников", - пишет People.

Принц Уильям и президент Эстонии Алар Карис / Фото: Getty Images

Также ожидается, что Уильям встретится с некоторыми украинскими семьями, перебравшимися в Эстонию за последние три года.

Принцесса Уэльская Кейт не сопровождает мужа в этой поездке, она осталась дома в Виндзоре с их тремя детьми.

Напомним, два года назад принц посетил Польшу, чтобы увидеть воочию усилия, предпринимаемые британскими, европейскими и американскими союзниками для помощи Украине, и встретился с некоторыми беженцами, перемещенными в результате войны.

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