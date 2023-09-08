Приехал без Меган и почтил память королевы: принц Гарри в Лондоне

Герцог Сассекский присутствовал на церемонии вручения наград WellChild Awards 2023 в клубе Hurlingham Club 7 сентября 2023 года в Лондоне.

В прошлом году Гарри должен был посетить мероприятие вместе с супругой Меган Маркл, но накануне стало известно о смерти королевы Елизаветы II, поэтому пара отменила свой визит. В этот раз Гарри посетил церемонию без жены.

Принц выступил перед присутствующими с речью, в которой рассказал о радостях и трудностях, связанных с воспитанием детей.

Принц Гарри на церемонии WellChild Awards 2023 / Фото: Associated Press

"Родителям, осуществляющим уход за детьми в этой комнате, я выражаю мое искреннее восхищение и уважение. Уровень поддержки и ответственности, которые вы разделяете ежедневно, не имеет себе равных и непревзойден. Вы заслуживаете всей помощи, которая вам нужна".

На церемонии герцог Сассекский также поговорил о 42-летней Меган. Он сказал, что его жена очень расстроена тем, что ее не может быть здесь, пишет People.

Во время своей речи принц также вспомнил и свою покойную бабушку.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

"Как вы знаете, я не смог присутствовать на церемонии награждения в прошлом году, так как моя бабушка скончалась. Она была бы первой, кто настоял бы на том, чтобы я все равно приходил к вам всем, а не к ней. И именно поэтому я знаю, что ровно через год она смотрит на всех свысока. Мы сегодня вечером счастливы, что мы вместе продолжаем привлекать внимание к такому невероятному сообществу", - сказал герцог.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, ожидается, что Гарри и Меган воссоединятся через несколько дней в Германии, где они направляются на "Игры Непокоренных", основанные Гарри. В этом году они пройдут в Дюссельдорфе.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

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