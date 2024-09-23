Приехал без Меган: принц Гарри был замечен на благотворительном концерте

Принц Гарри провел вечер в Карпинтерии, помогая собирать средства для служб быстрого реагирования округа Санта-Барбара.
Герцог Сассекский посетил осенний концерт One805Live, ведущим которого был Кевин Костнер. На мероприятии собирали средства для местных пожарных, полиции и шерифских управлений, а вырученные средства идут на оборудование и ресурсы для психического здоровья.
Гарри вышел на сцену перед сотнями зрителей вместе с почетным гостем вечера, пилотом авиации поддержки округа Санта-Барбара Лореном Кортни.
"Как вы, вероятно, уже слышали, 22 года военной службы, более 10 000 часов, и он редко видится со своей семьей, потому что он всегда здесь, летает на вертолетах", — сказал принц Гарри о Кортни. Гарри поинтересовался у пилота, почему в 65 лет он все еще летает?
"Я делаю это, потому что мне это нравится, и мне нравится делать это для округа Санта-Барбара. Это полезный опыт, когда мы куда-то выходим: тушим пожары, спасаем кого-то в глуши, эвакуируем пострадавших после автомобильных аварий или патрулируем территорию, обеспечивая безопасность граждан", - ответил мужчина, цитирует его слова издание People.
В сентябре прошлого года принц Гарри присутствовал на мероприятии вместе со своей женой Меган Маркл. Но герцогине нездоровится, поэтому она не смогла сопровождать мужа и в этот раз.
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