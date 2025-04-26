Приехал без принцессы Кейт: принц Уильям представлял короля на похоронах Папы Римского

Принц Уильям / © Associated Press

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Принц Уильям был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и черный галстук. Приехал на похорон принц Уэльский один, его супруга принцесса Кейт не составила мужу компанию.

Напомним, что в Британии это своего рода традиция, что именно принц Уэльский представляет корону на похоронах Папы. Будучи наследником престола принц Чарльз представлял свою мать Елизавету на похоронах Папы Иоанна Павла II в 2005 году. Фактически из-за этого на день была перенесена свадьбы Чарльза и Камиллы, которая изначально должна была состояться 8 апреля, а состоялась 9 апреля 2005 года.

Принц Уильям Уэльский / © Associated Press

А вот королева Елизавета II ни разу не присутствовала на похоронах Папы Римского, несмотря на то, что за время ее 70-летнего правления умерло четверо — Пий XII, Иоанн XXIII, Павел VI и Иоанн Павел II.

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Принц Уильям Уэльский / © Associated Press

Напомним, на церемонии прощания в Ватикане присутствовал и президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской, а также множество других высокопоставленных и королевских особ.

Принц Уильям Уэльский / © Associated Press