Приехал без жены: стильный принц Гарри неожиданно появился на стадионе в Ванкувере

Принц Гарри появился на финале Кубка Канады в Ванкувере. Его жена Меган Маркл, не сопровождала мужа.

Гарри сходил на матч "Торонто Аргонавтс" — "Виннипег Блю Бомберс" и пообщался с публикой, выйдя на стадион. Принц приехал в город для продвижения Invictus Games, которые пройдут в Ванкувере и Уистлере с 8 по 16 февраля 2025 года.

Принц Гарри в Ванкувере / Фото: Getty Images

Герцог улыбался и, похоже, пребывал в хорошем настроении. Он был одет в темно-зеленую рубашку, брюки и пальто.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Меган Маркл не составила мужу компанию во время этой поездки, оставшись дома с детьми. Недавно, напомним, герцогиня Сассекская посетила вечеринку в Лос-Анджелесе, в любимом знаменитостями ресторане Gjelina, где она поддержала запуск новой линии средств по уходу за волосами Highbrow Hippie от своей подруги и знаменитого парикмахера Кади Ли. Принц Гарри также не посещал мероприятие вместе с женой.

Меган Маркл и Кади Ли / Фото: Getty Images

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