Приехал на Уимблдон: король Испании поболел на трибунах и встретился с семьей Уэльских за кулисами

Король Филипп VI / © Associated Press

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Монарх приехал, к сожалению, сам без супруги королевы Летиции и дочерей — принцессы Леонор и инфанты Софии. Филипп прибыл в Лондон поддержать испанского теннисиста Карлоса Алькараса, который сыграл с итальянцем Янником Синнером, одержавшим по итогу победу.

Король Филипп VI / © Associated Press

Во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета король Филипп VI появился в белой полосатой рубашке, темно-красном галстуке в цветочный принт, черных брюках и песочном пиджаке. Он был запечатлен на трибунах неподалеку от принца Уильма и его семьи.

Король Филипп VI / © Associated Press

В Instagram испанской королевской семьи опубликовали несколько фотографий с мероприятия, где король Филипп VI запечатлен за кулисами турнира вместе с Уэльскими и их детьми.

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Принц Уильям, Король Филипп VI, принцесса Шарлотта и принц Джордж

Король Филипп VI, принцесса Шарлотта и принц Джордж

Принцесса Кейт, напомним, вручила награду победителю теннисного турнира в мужском одиночном разряде Яннику Синнеру.

Принцесса Уэльская вручает награду туннисисту Яннику Синнеру / © Associated Press