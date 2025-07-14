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Приехал на Уимблдон: король Испании поболел на трибунах и встретился с семьей Уэльских за кулисами
Король Испании Филипп VI вчера также посетил Уимблдонский теннисный турнир.
Монарх приехал, к сожалению, сам без супруги королевы Летиции и дочерей — принцессы Леонор и инфанты Софии. Филипп прибыл в Лондон поддержать испанского теннисиста Карлоса Алькараса, который сыграл с итальянцем Янником Синнером, одержавшим по итогу победу.
Во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета король Филипп VI появился в белой полосатой рубашке, темно-красном галстуке в цветочный принт, черных брюках и песочном пиджаке. Он был запечатлен на трибунах неподалеку от принца Уильма и его семьи.
В Instagram испанской королевской семьи опубликовали несколько фотографий с мероприятия, где король Филипп VI запечатлен за кулисами турнира вместе с Уэльскими и их детьми.
Принцесса Кейт, напомним, вручила награду победителю теннисного турнира в мужском одиночном разряде Яннику Синнеру.