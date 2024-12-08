Приехал в Париж без Кейт: принц Уильям побывал на открытии Собора Парижской Богоматери

Принц Уэльский посетил открытие Собора Парижской Богоматери, прибыв в столицу Франции по приглашению президента Эммануэля Макрона.
На торжественном мероприятии Уильям присутствовал от имени своего отца короля Чарльза III. Он отправился в Париж всего через несколько часов после посещения ежегодного рождественского концерта его жены принцессы Кейт в Вестминстерском аббатстве, где побывал вместе с детьми – Джорджем, Шарлоттой и Луи.
Принц Уильям присоединился к мировым лидерам и главам государств — включая президента Франции Эммануэля Макрона, первую леди Джилл Байден и новоизбранного президента США Дональда Трампа — на церемонии празднования реставрации культового готического собора. К сожалению, принцесса Уэльская не сопровождала мужа в этой поездке.
Последний визит принца Уильяма в Париж состоялся в 2017 году, когда он и его супруга Кейт провели два дня во французской столице.
Также во время поездки принц Уэльский встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Встреча прошла в резиденции британского посла в Париже.
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