Приехал в Париж без Кейт: принц Уильям побывал на открытии Собора Парижской Богоматери

На торжественном мероприятии Уильям присутствовал от имени своего отца короля Чарльза III. Он отправился в Париж всего через несколько часов после посещения ежегодного рождественского концерта его жены принцессы Кейт в Вестминстерском аббатстве, где побывал вместе с детьми – Джорджем, Шарлоттой и Луи.

Эммануэль Макрон, принц Уильям, Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Принц Уильям присоединился к мировым лидерам и главам государств — включая президента Франции Эммануэля Макрона, первую леди Джилл Байден и новоизбранного президента США Дональда Трампа — на церемонии празднования реставрации культового готического собора. К сожалению, принцесса Уэльская не сопровождала мужа в этой поездке.

Последний визит принца Уильяма в Париж состоялся в 2017 году, когда он и его супруга Кейт провели два дня во французской столице.

Дональд Трамп и принц Уильям / Фото: Associated Press

Также во время поездки принц Уэльский встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Встреча прошла в резиденции британского посла в Париже.

Дональд Трамп и принц Уильям / Фото: Associated Press

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