Приехала без родителей: принцесса Леонор начала учебу в Военно-морской школе

После первого года обучения в Главной военной академии в Сарагосе, наследная принцесса Испании Леонор начнет второй год обучения в Вооруженных силах в Военно-морской школе Марин, где она проведет следующие четыре месяца, прежде чем отправиться в учебный круиз вокруг света на борту учебного судна Juan Sebastián Elcano.

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Король Филипп VI и королева Летиция, а также младшая сестра Леонор – инфанта София – в этот раз не сопровождали принцессу на учебу, как это было в прошлом году. В этот день находился в Барселоне, где он участвовал в "Louis Vuitton 37th America's Cup". Также известно, что решение о том, что ученики будут поступать в школу без сопровождения родителей, следует устоявшемуся правилу, которого принцесса решила придерживаться, подчеркнув, что никаких особых привилегий в ее обучении не будет.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор была одета в специальную военно-морскую форму, а в Instagram королевской семьи поделились видео с мероприятия.

Напомним, инфанта София 23 августа закончила свой летний отпуск и вылетела в колледж UWC Atlantic в Уэльсе, где начала второй год обучения.

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