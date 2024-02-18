Приехала к мужу: Камиллу запечатлели с Чарльзом по пути на воскресную службу

Она вернулась из Лондона, где на этой неделе у нее было несколько мероприятий. Сегодня, в воскресенье, Камилла и Чарльз посетили службу в церкви Святой Марии Магдалины.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Чарльз был в своем любимом бежевом пальто и серых брюках, а обут в замшевые ботинки коричневого цвета. Камилла была в коричневом пальто от Anna Valentine с поясом на талии и бежевой шляпе с меховой отделкой. В руках у королевы была изумрудная сумка DeMellier London. Обута она была в высокие замшевые сапоги и надела зеленые перчатки.

Прогулка Чарльза и Камиллы произошла сразу после того, как принц Гарри дал редкое интервью Good Morning America о здоровье своего отца. Он впервые публично прокомментировал диагноз монарха, сказав, что такие ситуации обычно сближают семьи.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, на этой неделе Меган и Гарри находились с визитом в Канаде, где посетили тренировочный лагерь "Игр непокоренных".

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