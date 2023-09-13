Приехала к принцу Гарри: Меган Маркл запечатлели за руку с "Тайрой" во время мероприятия на Invictus Games

Герцогиня Сассекская присоединилась к своему мужу принцу Гарри на Invictus Games в Дюссельдорфе.

Во вторник Меган Маркл присоединилась к своему мужу на "Играх непокоренных 2023". Это международные соревнованиях по адаптивному спорту для раненых, военнослужащих и ветеранов, которые принц основал еще в 2014 году. В этом году они проходят в Дюссельдорфе.

Меган и Гарри на Invictus Games в Дюссельдорфе / Фото: Getty Images

Принц приехал на Игры ранее и уже успел поддержать украинских защитников и пожать им руки. Меган присоединилась к нему вчера. Вместе их запечатлели с Юлией "Тайрой" Паевской – парамедиком и волонтером, которая в июне 2022 года была освобождена из российского плена.

Юлия должна была выступать на Играх еще прошлой весной, но в тот момент все еще находилась в плену. Меган держала Тайру за руку, когда они направлялись на мероприятие.

Меган, Юлия Паевская и принц Гарри на Invictus Games в Дюссельдорфе / Фото: Getty Images

Герцогиня была в этот день в черном плиссированном платье-рубашке длины миди от Bananarepublic, которые дополнила кожаным плетеным ремнем Bottega Veneta на талии и черными туфлями из замши от Aquazzura. У Меган были распущены волосы, в ушах сверкали небольшие серьги, а на лице был макияж в теплых оттенках.

Меган и Гарри на Invictus Games в Дюссельдорфе / Фото: Getty Images

Напомним, недавно в прессе появилась информация о том, что бывший муж Меган Маркл – Тревор Энгелсон думает над тем, чтобы написать книгу и рассказать подробнее о браке со своей первой женой.

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