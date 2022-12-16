Приехала на саммит: премьер-министр Финляндии лаконичным платьем подчеркнула стройную фигуру

37-летняя Санна Марин во время пребывания в Брюсселе продемонстрировала два похожих платья разного цвета.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин приняла участие в саммите ЕС в Брюсселе. Лидеры стран обсудили ситуацию в Украине и дальнейшие меры по сдерживанию роста цен на энергоносители в Европейском Союзе.

Там политик появилась в скромном аутфите. На Санне было лаконичное трикотажное черное платье миди с рукавами три четверти, отлично подчеркнувшее ее стройную фигуру. На талии был тонкий черный ремешок.

Санна Марин / Фото: Associated Press

Образ премьер дополнила черными плотными колготами и черными туфлями на стойких каблуках.

Волосы она распустила, сделала макияж с черными стрелками и гармонично завершила лук красным маникюром.

Марин также приняла участие в саммите ЕС-АСЕАН в Брюсселе, на котором обсуждали стратегическое партнерство ЕС-АСЕАН, торговые отношения и разные международные темы.

Санна Марин / Фото: Associated Press

В этот день Санна одела похожее рельефное платье, только бордового цвета. Его она скомбинировала с черным ремешком. Волосы политик собрала в хвост.

Санна Марин / Фото: Associated Press

Напомним, Санна Марин попала в скандал из-за видео с частной вечеринки (которое слили в Сеть), на которых она с друзьями веселилась, пила алкоголь, пела и танцевала.

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