Приехала решать проблемы со здоровьем: королеву Ранию запечатлели на улицах Мадрида

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

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Хотя она приехала в Испанию по состоянию здоровья, она не стала терять время в столице, занимаясь шопингом, осматривая достопримечательности и остановившись в роскошном отеле.

Королева Иордании также прошла курс лечение в Международной клинике Рубер, учреждении, которое часто посещают VIP-персоны по различным поводам, от родов до медицинских проблем.

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Пресса сообщает, что королева обратилась в центр из-за болей в спине и прошла курс лечения, но более никаких подробностей не сообщается. Испанская редакция журнала Hello! получила снимки королевы, сделанные на улицах Мадрида, вероятно за Ее Величеством охотились папарацци.

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Напомним, на днях Рания посетила вместе с королем Абдаллой II и невесткой принцессой Раджвой открытие иорданского парламента, где очаровала роскошным образом.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

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