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Приехала решать проблемы со здоровьем: королеву Ранию запечатлели на улицах Мадрида
Королева Рания провела несколько дней в Мадриде со своей старшей дочерью принцессой Иман, зятем и внучкой.
Хотя она приехала в Испанию по состоянию здоровья, она не стала терять время в столице, занимаясь шопингом, осматривая достопримечательности и остановившись в роскошном отеле.
Королева Иордании также прошла курс лечение в Международной клинике Рубер, учреждении, которое часто посещают VIP-персоны по различным поводам, от родов до медицинских проблем.
Пресса сообщает, что королева обратилась в центр из-за болей в спине и прошла курс лечения, но более никаких подробностей не сообщается. Испанская редакция журнала Hello! получила снимки королевы, сделанные на улицах Мадрида, вероятно за Ее Величеством охотились папарацци.
Напомним, на днях Рания посетила вместе с королем Абдаллой II и невесткой принцессой Раджвой открытие иорданского парламента, где очаровала роскошным образом.